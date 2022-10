MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Montagvormittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie notierte um 09:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 182,10 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die MTU Aero Engines-Aktie bisher bei 181,80 EUR. Bei 184,55 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 3.285 MTU Aero Engines-Aktien.

Am 28.02.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 221,10 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 17,64 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der MTU Aero Engines-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.09.2022 bei 149,20 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,05 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel der MTU Aero Engines-Aktie wird bei 220,17 EUR angegeben.

Am 27.10.2022 hat MTU Aero Engines in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 2,14 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,58 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 1.349,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 34,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.004,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 23.02.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der MTU Aero Engines-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 7,93 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

