MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die MTU Aero Engines-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 176,20 EUR.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 176,20 EUR. In der Spitze fiel die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 174,25 EUR. Bei 178,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 66.844 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

Bei 245,10 EUR markierte der Titel am 21.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 39,10 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 21.09.2023 auf bis zu 158,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die MTU Aero Engines-Aktie damit 11,38 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die MTU Aero Engines-Aktie bei 212,90 EUR.

Am 27.10.2023 hat MTU Aero Engines in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -10,61 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 2,14 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,45 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.517,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 1.349,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von MTU Aero Engines wird am 22.02.2024 gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je MTU Aero Engines-Aktie in Höhe von 10,89 EUR im Jahr 2023 aus.

