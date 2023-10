MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Dienstagvormittag in Rot

MTU Aero Engines im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die MTU Aero Engines-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 177,15 EUR.

Die Aktie verlor um 09:04 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 177,15 EUR. Im Tief verlor die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 176,85 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 178,70 EUR. Bisher wurden via XETRA 4.690 MTU Aero Engines-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 21.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 245,10 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 38,36 Prozent hinzugewinnen. Am 21.09.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 158,20 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,70 Prozent unter dem aktuellen Kurs der MTU Aero Engines-Aktie.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 212,90 EUR.

MTU Aero Engines ließ sich am 27.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -10,61 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 2,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,45 Prozent auf 1.517,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.349,00 EUR in den Büchern gestanden.

MTU Aero Engines wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 22.02.2024 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je MTU Aero Engines-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 10,88 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Montagshandels fester

Zuversicht in Frankfurt: DAX schlussendlich mit Gewinnen

Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX verbucht mittags Zuschläge