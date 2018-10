MTU-Chef Winkler soll Konzern weitere fünf Jahre führen

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der amtierende Vorstandsvorsitzende des Triebwerksbauers MTU, Reiner Winkler, bleibt für weitere fünf Jahre an der Spitze des Unternehmens. Der Aufsichtsrat verlängerte den Vertrag des 57-Jährigen bis zum 30. September 2024, wie MTU am Mittwoch in München mitteilte. Winkler leitet MTU seit Januar 2014. Zuvor war er Finanzvorstand./tav/mis