MTU erhöht Dividende nach Gewinnsprung kräftig - Weiteres Wachstum 2026

24.02.26 08:08 Uhr
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Gute Geschäfte mit neuen Turbinen, Ersatzteilen und Wartung haben dem Münchner Triebwerksbauer MTU (MTU Aero Engines) 2025 einen kräftigen Gewinnsprung beschert. Der um Sonderposten bereinigte operative Gewinn (bereinigtes Ebit) wuchs um 29 Prozent auf 1,35 Milliarden Euro, wie der DAX-Konzern am Dienstag in München mitteilte. Der Überschuss sprang sogar um 60 Prozent auf gut eine Milliarde Euro nach oben. Jetzt soll die Dividende von 2,20 auf 3,60 Euro klettern und damit deutlich stärker als von Analysten erwartet. Für 2026 fasst der neue Vorstandschef Johannes Bussmann weitere Steigerungen von Umsatz und Gewinn in Aussicht.

Wer­bung

So soll der bereinigte Umsatz von zuletzt 8,7 Milliarden auf 9,2 bis 9,7 Milliarden Euro steigen. Der bereinigte operative Gewinn soll auf 1,35 bis 1,45 Milliarden Euro zulegen. Bussmann sieht den Triebwerkshersteller damit auf dem Weg zu seinen mittelfristigen Zielen. Für 2030 hat er weiterhin einen Umsatz von 13 bis 14 Milliarden Euro im Blick./stw/stk

