MTU sieht sich trotz Triebwerksrückruf auf Rekordkurs

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Triebwerksbauer MTU (MTU Aero Engines) rechnet trotz des Rückrufs tausender Airbus (Airbus SE (ex EADS))-Triebwerke in diesem Jahr weiter mit Geschäftsrekorden. Dank Zuwächsen bei der Wartung und Antrieben für Militärflugzeuge legten der Umsatz und der Gewinn im Tagesgeschäft im ersten Quartal weiter zu, wie der Dax-Konzern (DAX) am Dienstag in München mitteilte. Vorstandschef Lars Wagner sieht MTU daher auf Kurs, den Umsatz in diesem Jahr wie geplant auf 7,3 bis 7,5 Milliarden Euro zu steigern. Vom Erlös sollen vor Sondereffekten mehr als zwölf Prozent als operativer Gewinn (bereinigtes Ebit) übrig bleiben.

Im ersten Quartal erzielte MTU einen Umsatz von knapp 1,7 Milliarden Euro und damit sieben Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Der bereinigte operative Gewinn (Ebit) wuchs jedoch nur um drei Prozent auf 218 Millionen Euro. Unter dem Strich blieb mit 126 Millionen Euro aber sechs Prozent weniger Gewinn übrig als Anfang 2023. Der Münchner Triebwerkshersteller muss mit seinem größeren US-Partner Pratt & Whitney den Rückruf von rund 3000 Antrieben vom Typ Getriebefan stemmen, in denen ein problematisches Metallpulver verwendet wurde. Wegen der hohen Kosten hatte MTU 2023 den ersten Verlust in der 90-jährigen Konzerngeschichte verbucht./stw/ngu