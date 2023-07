MTU: Triebwerksproblem an Airbus-Mittelstreckenjets betrifft etwa 1200 Turbinen

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Das jüngste Problem an den Antrieben vieler Airbus-Mittelstreckenjets (Airbus SE (ex EADS)) dürfte laut dem Triebwerkshersteller MTU (MTU Aero Engines) rund 1200 Turbinen betreffen. Rund 200 Stück davon müssten spätestens Mitte September in die Wartung, sagte MTU-Chef Lars Wagner am Mittwoch in einer Telefonkonferenz mit Journalisten. Die übrigen sollten bis zum Jahr 2024 oder 2025 folgen. Der Dax-Konzern (DAX 40) aus München baut zusammen mit seinem größeren Partner Pratt & Whitney aus den USA die Antriebe vom Typ PW1100G-JM, die etwa jeden zweiten Airbus-Mittelstreckenjet aus der Modellfamilie A320neo antreiben.

Pratt & Whitneys Mutterkonzern Raytheon Technologies hatte das Problem und den Rückruf der Triebwerke am Dienstag öffentlich gemacht. "Wir versuchen alles zusammen mit Pratt & Whitney, um die Auswirkungen so gering wie möglich zu halten", sagte Wagner mit Blick auf die Fluggesellschaften, deren Maschinen ausgerechnet während des Aufschwungs nach der Corona-Pandemie vorzeitig in die Wartung müssen.

Wie viele Flugzeuge davon betroffen sind, wollte Wagner noch nicht prognostizieren. Zwar hat jedes der Flugzeuge zwei Triebwerke gleichen Typs. Diese stammen laut Wagner aber nicht unbedingt aus demselben Produktionszyklus, sodass an manchen Flugzeugen nur ein Triebwerk betroffen sein könnte. Dann müssten mehr als die rechnerisch fälligen 600 Airbus-Maschinen in die Werkstatt.

Ursache des Problems ist laut Wagner ein seltener Zustand eines Metallpulvers, das bei Pratt & Whitney in einem gewissen Zeitraum in die Rohlinge für neue Turbinenscheiben eingeschmolzen wurde. Die betroffenen Exemplare ließen sich klar eingrenzen, erklärte der Manager. Die derzeitige Produktion neuer Triebwerke und Ersatzteile sei davon nicht betroffen. Auch habe MTU selbst dieses Pulver nie verwendet.

Wie lange die Reparaturen pro Triebwerk dauern und wie viel sie kosten werden, muss sich laut Wagner erst noch herausstellen. Er hofft, dass die Arbeiten in vielen Fällen im Zuge ohnehin anstehender Wartungstermine erfolgen können, sodass möglichst wenige Flugzeuge für eine zusätzliche Zeit ausfallen. Das käme auch MTU und Pratt & Whitney zugute. Denn die Reparaturen dürften nach Einschätzung beider Unternehmen kurzfristig den Barmittelfluss belasten. Die Auswirkungen auf den Gewinn von MTU in den kommenden Jahren seien aber voraussichtlich moderat, sagte Wagner.

Das Triebwerk PW1100G-JM kommt etwa bei jedem zweiten Jet aus der A320neo-Familie zum Einsatz. Alle anderen werden vom Leap-Triebwerk der Hersteller SAFRAN und General Electric angetrieben. MTU liefert Teile für das Pratt-Triebwerk zu und baut in München etwa jedes dritte Exemplar davon zusammen./stw/jcf/zb