MTU und Safran kooperieren für neuen militärischen Hubschrauberantrieb

FRANKFURT (Dow Jones)--MTU Aero Engines und Safran Helicopters wollen sich an der Ausschreibung für das Triebwerk eines neuen europäischen Militärhubschraubers beteiligen. Auf der Luftfahrtschau in Paris unterzeichneten beide Seiten eine Absichtserklärung zur Gründung eines paritätischen Joint-Ventures. In einer gemeinsamen Mitteilung heißt es, gebraucht werde ein modernes und vollständig europäisches Triebwerk, um zu erschwinglichen Betriebs- und Wartungskosten einen Militärhubschrauber anzutreiben, der 2040 in Dienst gestellt werde.

June 20, 2023 05:35 ET (09:35 GMT)