Muehl Product Service-Aktie: Führungskraft hat nun mehr Anteile im Depot

Managers’ Transaction

Muehl Product Service gab kürzlich ein Eigengeschäft einer Führungskraft bekannt.

Am 01.07.2026 tätigte bei Muehl Product Service eine Führungskraft ein Eigengeschäft. Gemeldet wurde die Aktien-Transaktion am 03.07.2026. Im Portfolio von Muehl Product Service-in enger Beziehung LUBANCO PTE. LTD. kam es am 01.07.2026 zu Bewegung. Die Führungskraft kaufte 1 Aktie zu 5,50 EUR hinzu. Bis zur Schlussglocke konnte die Aktie von Muehl Product Service zulegen und verteuerte sich in der FSE-Sitzung um 19,80 Prozent auf 6,05 EUR.

Die Muehl Product Service-Aktie zeigte sich am Tag der Veröffentlichung der BaFin-Meldung schließlich stabil und notierte im FSE-Handel bei 6,15 EUR. Am Markt ist Muehl Product Service aktuell 208,73 Mio. Euro wert. Die Anzahl der derzeit handelbaren Anteilsscheine beläuft sich auf 33.132.100 Aktien.

Davor tätigte LUBANCO PTE. LTD. am 30.06.2026 ein Eigengeschäft. Die Führungskraft kaufte damals 781 Muehl Product Service-Aktien zu jeweils 4,96 EUR.

Redaktion finanzen.net