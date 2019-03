Müller  Die lila Logistik AG kündigt Sonderdividende an

Der Logistikdienstleister Müller – Die lila Logistik AG (ISIN: DE0006214687) hat beschlossen, der Hauptversammlung neben der Ausschüttung einer Basisdividende in Höhe von 0,30 Euro je Aktie zusätzlich die Ausschüttung einer Sonderdividende in Höhe von 0,70 Euro je Aktie vorzuschlagen.

Im Vorjahr wurde eine Basisdividende von 0,25 Euro bezahlt. Damit wird die reguläre Dividende (Basisdividende) um 20 Prozent erhöht. Beim derzeitigen Aktienkurs von 7,95 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 3,78 Prozent (ohne Sonderdividende). Die Hauptversammlung der Gesellschaft mit Sitz in Besigheim findet am 27. Mai 2019 in Stuttgart statt. Der Jahresabschluss der Gesellschaft wird am 29. März veröffentlicht.

Die Firma wurde 1991 von dem BWL-Studenten Michael Müller im elterlichen Keller in Stuttgart-Zuffenhausen gegründet. Das Unternehmen bietet Logistik-Dienstleistungen für Industriebetriebe von der Beratung bis zur Umsetzung eines Auftrags. Es werden rund 1.700 Mitarbeiter beschäftigt. Die Aktie notiert seit dem 30. Mai 2001 an der Börse.

Redaktion MyDividends.de