Müller fordert 14 Milliarden Euro jährlich gegen den Hunger

BERLIN (Dow Jones)--Für den Kampf gegen den Hunger weltweit hat Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) deutlich mehr Mittel gefordert. "Wir wissen, wie wir die Menschen satt machen", sagte er im ARD-Morgenmagazin. Nötig sei ein Welternährungsfonds in Höhe von 14 Milliarden Euro jährlich über die nächsten zehn Jahre: "Wir müssen eine Welternährungsrevolution einleiten."

Es brauche dazu den politischen Willen der Entwicklungs- sowie der Industriestaaten. Nötig seien mehr Investitionen in Ausbildung und Landwirtschaft, sagte Müller. "Hunger ist Mord."

Müller stellt am heutigen Dienstag gemeinsam mit dem Wirtschaftsnobelpreisträger des Vorjahres, dem indischen Ökonom Abhijit Vinayak Banerjee, zwei Studien zum Einfluss der Corona-Krise auf den weltweiten Hunger vor. Demnach leiden rund 130 Millionen Menschen durch die Pandemie zusätzlich an Hunger, täglich sterben rund 15.000 Kinder. Weltweit leiden 900 Millionen Menschen an Hunger und bis zu 2 Milliarden an Mangelernährung.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/apo

(END) Dow Jones Newswires

October 13, 2020 02:34 ET (06:34 GMT)