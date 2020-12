Müller offen für Einschränkungen bei Einzelhandel und Schule

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller hat sich für die Zeit nach Weihnachten offen gezeigt für bundesweite Schließungen im Einzelhandel und weitere Einschränkungen im Schulbetrieb. Allerdings seien dafür eine bundesweite Einvernehmlichkeit und eine bessere interne Abstimmung von CDU und CSU nötig, sagte Müller am Dienstag im ARD-Morgenmagazin.

"Ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass es danach Einschränkungen gibt. Es gibt dann auch keinen Grund, sich wirklich am 28. Dezember einen Pullover zu kaufen", erklärte Müller. "Man kann das mit dem Einzelhandel verabreden. Aber so etwas müsste oder sollte bundesweit stattfinden: Einschränkungen im Einzelhandel, Einschränkungen im Schulbetrieb. Und da bin ich gespannt, ob wirklich dazu alle so bereit sind, wie durchaus wir in Berlin es dann auch sind."

Der SPD-Politiker forderte, dass "hinter den Kulissen, auch auf der Seite der CDU/CSU" es vor einem weiteren Bund-Länder-Treffen einen entsprechenden Abstimmungsprozess geben müsse, dass man dann wirklich Dinge nochmal gemeinsam anpacken wolle.

"Aber nur öffentlich fordern und dann in einer Sitzung zusammenzukommen, ohne dass dabei entsprechende wirklich auch weitreichende Maßnahmen bei rauskommen, das macht keinen Sinn", so Müller.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte am Sonntag einen schärferen Corona-Kurs für sein Bundesland angekündigt und ein weiteres Bund-Länder-Treffen vor Weihnachten gefordert, um bundesweit bei den Corona-Beschränkungen nachzubessern.

Müller betonte, dass die Ministerpräsidenten und die Bundesregierung bei ihren jüngsten Beratungen Beschlüsse getroffen hätten, die es den einzelnen Bundesländern mit hohen Corona-Infektionszahlen erlaubte, weitere Maßnahmen zu ergreifen. Er wolle ein weiteres Bund-Länder-Treffen nicht ausschließen. "Aber es ist eigentlich nicht dringend notwendig", so Müller.

