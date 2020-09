Müller will auch erwachsene Flüchtlinge aus Moria aufnehmen

BERLIN (Dow Jones)--Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) dringt darauf, auch erwachsenen Migranten von der Insel Lesbos nach Deutschland zu holen. Zuvor hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zugesagt, minderjährige Flüchtlinge aus dem abgebrannten griechischen Lager Moria aufzunehmen.

Der CSU-Politiker kritisierte in der Augsburger Allgemeinen die Haltung der griechischen Regierung wegen mutmaßlichen Brandstiftung keine Bewohner des Lagers ausreisen lassen zu wollen. "Die Menschen sind nach dem Ausbruch von Corona in dem Lager verzweifelt und ?bekamen keine Hilfe, es ist tragisch dass in der Panik einige offenbar keinen anderen Ausweg gesehen haben", sagte Müller der Zeitung. "Wir können das nicht zerreden, den Menschen muss jetzt sofort geholfen werden", forderte er.

In der Frage der Hilfsangebote mehrerer Bundesländer und Kommunen, Migranten aus Griechenland aufzunehmen, stellte sich Müller sich erneut gegen die Linie seines CSU-Parteifreunds Bundesinnenminister Horst Seehofer. "Wir sollten auch das Angebot von Ländern und Kommunen annehmen, 2.000 Menschen aus dem Lager aufzunehmen", bekräftigte er. "Die Städte wissen ja sehr genau, was leistbar ist und was nicht", sagte Müller. "Diese Solidarität müssen wir aber auch von anderen europäischen Ländern einfordern", fügte er hinzu.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/aat/apo

(END) Dow Jones Newswires

September 11, 2020 03:29 ET (07:29 GMT)