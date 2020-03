München soll Zuschlag für IAA erhalten - Zeitung

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Internationale Automobil-Ausstellung (IAA) könnte einem Zeitungsbericht zufolge künftig in München stattfinden. Darüber wolle der Automobilverband VDA am Dienstag entscheiden, berichtet der Tagesspiegel unter Berufung auf Kreise der Autoindustrie. München habe sich damit gegen die Kandidaten Berlin und Hamburg durchgesetzt.

Begründet werde die Entscheidung dem Vernehmen nach damit, dass München im Vergleich die wirtschaftlich stärkste Region sei und die Autoschau in der bayerischen Landeshauptstadt die nötige politische Unterstützung erhalte. Fast 70 Jahre hatte die IAA in Frankfurt am Main stattgefunden.

Ein VDA-Sprecher wollte sich dazu nicht äußern.

March 03, 2020 03:52 ET (08:52 GMT)