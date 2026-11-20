Analyse im Fokus

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wurde von Goldman Sachs Group Inc. genau analysiert. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Munich Re von 533 auf 540 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Andrew Baker passte seine Schätzungen am Donnerstag an den Quartalsbericht der Münchner an. Er hob seine Ergebnisprognose für 2026 um rund 3 Prozent.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Im XETRA-Handel gewannen die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papiere um 12:33 Uhr 0,6 Prozent. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Spielraum nach unten: 6,57 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 79.133 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien. Für die Aktie ging es seit Anfang des Jahres 2026 um 7,7 Prozent aufwärts. Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 25.02.2027 terminiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2026 / 15:04 / GMT

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.