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Aktuelle Analyse im Blick

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: DZ BANK vergibt Kaufen

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: DZ BANK vergibt Kaufen

DZ BANK-Analyst Thorsten Wenzel hat sich das Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papier genauer angesehen. Hier sind die daraus resultierenden Erkenntnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
506.60 EUR -2.40 EUR -0.47 %
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Die DZ Bank hat die Einstufung für Munich Re beim fairen Aktienwert von 625 Euro auf "Kaufen" belassen. "Munich Re verfügt über ein vergleichsweise stark diversifiziertes Geschäftsmodell", schrieb Thorsten Wenzel am Freitag. Dies ermögliche auch im schwachen Rückversicherungsmarkt Gewinnwachstum. Bilanzielle Puffer stabilisierten das Ergebnis in der Schaden-Ru?ckversicherung.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie musste um 12:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 508,60 EUR abwärts. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 141.960 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien. Seit Jahresbeginn 2026 sank die Aktie um 5,2 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2026 / 10:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2026 / 11:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images

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Datum Rating Analyst
12:41 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen DZ BANK
08.09.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.09.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform RBC Capital Markets
04.09.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight Barclays Capital
19.08.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Jefferies & Company Inc.

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