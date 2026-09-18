Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: DZ BANK vergibt Kaufen

Aktuelle Analyse im Blick

18.09.26 12:43 Uhr

DZ BANK-Analyst Thorsten Wenzel hat sich das Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papier genauer angesehen. Hier sind die daraus resultierenden Erkenntnisse.

Die DZ Bank hat die Einstufung für Munich Re beim fairen Aktienwert von 625 Euro auf "Kaufen" belassen. "Munich Re verfügt über ein vergleichsweise stark diversifiziertes Geschäftsmodell", schrieb Thorsten Wenzel am Freitag. Dies ermögliche auch im schwachen Rückversicherungsmarkt Gewinnwachstum. Bilanzielle Puffer stabilisierten das Ergebnis in der Schaden-Ru?ckversicherung.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie musste um 12:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 508,60 EUR abwärts. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 141.960 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien. Seit Jahresbeginn 2026 sank die Aktie um 5,2 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2026 / 10:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2026 / 11:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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