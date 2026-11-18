Gemeldetes Eigengeschäft

Managers’ Transactions brachten jüngst die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie in Bewegung.

Am 13.11.2026 wurden bei Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Managers’ Transactions erfasst. Die offizielle Bestätigung der Transaktion ging am 17.11.2026 ein. Buchanan, Andrew, Vorstand bei Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft, hat am 13.11.2026 die eigene Aktienposition vergrößert. Die Transaktion belief sich auf 10 Aktien zu je 592,40 EUR. Bis zum Handelsende ging es für das Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papier aufwärts. Im FSE-Handel verteuerte es sich um 0,70 Prozent auf 589,80 EUR.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie notierte am Tag der offiziellen Meldung durch die BaFin im FSE-Handel in Rot und verlor 0,40 Prozent auf 585,00 EUR. Von der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wurden im Tagesverlauf 313 Stück gehandelt. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anteile kommen aktuell auf einen Börsenwert von 73,40 Mrd. Euro. 124.070.000 Anteilsscheine befinden sich derzeit im Streubesitz.

Buchanan, Andrew tätigte zuvor am 13.11.2026 ein Eigengeschäft. Buchanan, Andrew erhöhte sein Engagement um 200 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papiere zu jeweils 592,20 EUR.

Redaktion Finanzen.net