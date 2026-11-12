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Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: Jefferies & Company Inc. gibt Hold-Bewertung bekannt

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: Jefferies & Company Inc. gibt Hold-Bewertung bekannt

Das Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papier wurde einer genauen Prüfung durch Jefferies & Company Inc.-Analyst Philip Kett unterzogen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
588.00 EUR 14.20 EUR 2.47 %
Charts | News | Analysen

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Munich Re nach Zahlen mit einem Kursziel von 550 Euro auf "Hold" belassen. Nach der zuvor schon bekannt gegebenen positiven Überraschung beim Nettogewinn zeigten die neuen Details, dass dies vor allem am Geschäft mit Schaden- und Unfallrückversicherungen sowie dem Bereich Global Specialty Insurance gelegen habe, schrieb Philip Kett am Donnerstag. Überrascht zeigte er sich davon, dass die Großschäden im dritten Quartal zwar moderat ausgefallen seien, aber dennoch leicht über dem Marktkonsens gelegen hätten.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Um 15:21 Uhr ging es für das Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,0 Prozent auf 586,60 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Abwärtsrisiko von 6,24 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 187.941 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 ging es für die Aktie um 9,3 Prozent nach oben. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 12.11.2026 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 02:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 02:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: photobyphm / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
15:36 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Jefferies & Company Inc.
13:01 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral JP Morgan Chase & Co.
11:41 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform RBC Capital Markets
06.11.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral JP Morgan Chase & Co.
26.10.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight Barclays Capital

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