Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: JP Morgan Chase & Co. gibt Overweight-Bewertung bekannt

Aktie unter der Lupe

15.10.26 17:13 Uhr

JP Morgan Chase & Co. hat die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie unter die Lupe genommen. Das sind die Ergebnisse.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Munich Re vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 590 Euro belassen. Die Aufwendungen des Rückversicherers für Naturkatastrophen dürften geringer ausfallen als budgetiert, schrieb Kamran M Hossain in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das dritte Quartal sei hinsichtlich Belastungen durch Naturkatastrophen für die Branche insgesamt ein unterdurchschnittliches Quartal gewesen.

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Um 16:57 Uhr konnte die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,3 Prozent auf 545,60 EUR. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 8,14 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Im heutigen Handel wurden bisher 235.709 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt. Seit Jahresanfang 2026 kletterte das Papier um 1,7 Prozent aufwärts. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 12.11.2026 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 14:57 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 14:57 / BST



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