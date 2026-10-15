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Aktie unter der Lupe

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: JP Morgan Chase & Co. gibt Overweight-Bewertung bekannt

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: JP Morgan Chase & Co. gibt Overweight-Bewertung bekannt

JP Morgan Chase & Co. hat die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie unter die Lupe genommen. Das sind die Ergebnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
545.60 EUR 13.60 EUR 2.56 %
Charts | News | Analysen

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Munich Re vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 590 Euro belassen. Die Aufwendungen des Rückversicherers für Naturkatastrophen dürften geringer ausfallen als budgetiert, schrieb Kamran M Hossain in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das dritte Quartal sei hinsichtlich Belastungen durch Naturkatastrophen für die Branche insgesamt ein unterdurchschnittliches Quartal gewesen.

Aktienanalyse online: Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Um 16:57 Uhr konnte die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,3 Prozent auf 545,60 EUR. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 8,14 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Im heutigen Handel wurden bisher 235.709 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt. Seit Jahresanfang 2026 kletterte das Papier um 1,7 Prozent aufwärts. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 12.11.2026 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 14:57 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 14:57 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: photobyphm / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
17:11 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.09.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Jefferies & Company Inc.
23.09.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Jefferies & Company Inc.
18.09.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen DZ BANK
08.09.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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