Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Overweight
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papier wurde von JP Morgan Chase & Co.-Analyst Farooq Hanif einer sorgfältigen Prüfung unterzogen.
Werte in diesem Artikel
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Munich Re auf "Overweight" mit einem Kursziel von 590 Euro belassen. Aus seinen jüngsten Gesprächen gehe hervor, dass Investoren in ihren Finanzportfolios weiterhin Versicherer unter- und Banken übergewichteten, schrieb Farooq Hanif in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Angesichts der relativen Bewertung und der schwachen Ertragsdynamik der Assekuranzen sei dies durchaus nachvollziehbar. Da das Zinsniveau jedoch hoch bleibe, erwägten einige Investoren eine selektive Aufnahme ausgewählter Versicherungstitel - insbesondere solcher mit spezifischen Kurstreibern - in ihre Bestände.
Aktienbewertung im Detail: Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse
Um 12:18 Uhr wies die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 517,80 EUR nach oben. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 13,94 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Bisher wurden via XETRA 85.585 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien gekauft oder verkauft. Seit Beginn des Jahres 2026 sank die Aktie um 3,5 Prozent. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft dürfte die Quartalsergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 07.08.2026 präsentieren.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 16:23 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Ausgewählte Hebelprodukte auf Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: photobyphm / Shutterstock.com
Aktuelle Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|12:31
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.07.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.07.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.07.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.06.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets