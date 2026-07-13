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Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Analyse im Fokus

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Overweight

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Overweight

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papier wurde von JP Morgan Chase & Co.-Analyst Farooq Hanif einer sorgfältigen Prüfung unterzogen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
514.60 EUR 3.80 EUR 0.74 %
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Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Munich Re auf "Overweight" mit einem Kursziel von 590 Euro belassen. Aus seinen jüngsten Gesprächen gehe hervor, dass Investoren in ihren Finanzportfolios weiterhin Versicherer unter- und Banken übergewichteten, schrieb Farooq Hanif in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Angesichts der relativen Bewertung und der schwachen Ertragsdynamik der Assekuranzen sei dies durchaus nachvollziehbar. Da das Zinsniveau jedoch hoch bleibe, erwägten einige Investoren eine selektive Aufnahme ausgewählter Versicherungstitel - insbesondere solcher mit spezifischen Kurstreibern - in ihre Bestände.

Aktienbewertung im Detail: Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Um 12:18 Uhr wies die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 517,80 EUR nach oben. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 13,94 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Bisher wurden via XETRA 85.585 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien gekauft oder verkauft. Seit Beginn des Jahres 2026 sank die Aktie um 3,5 Prozent. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft dürfte die Quartalsergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 07.08.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 16:23 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: photobyphm / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
12:31 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.07.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.07.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.07.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Jefferies & Company Inc.
26.06.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform RBC Capital Markets