Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Analyse: Kaufen-Bewertung von DZ BANK für Aktie
Hier sind die festgestellten Erkenntnisse, nachdem DZ BANK-Analyst Thorsten Wenzel das Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papier genauer unter die Lupe genommen hat.
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Die DZ Bank hat den fairen Wert für Munich Re von 640 auf 625 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Der Rückversicherer habe gut abgeschnitten, schrieb Thorsten Wenzel am Dienstag. Die Resultate seien von der erwartungsgemäß weiter negativen Preisentwicklung in der Sparte Schaden/Unfall überschattet worden. Insgesamt dürften die Gewinne weiter steigen, denn das laufende Kapitalanlageergebnis wachse, in der Bilanz zwischengespeicherte Gewinne sollten in der Gewinn- und Verlustrechnung auftauchen und die übrigen Segmente dürften an Bedeutung gewinnen. Der leicht reduzierte faire Wert reflektiere den Dividendenabschlag.
Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Die Aktie verlor um 16:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 6,1 Prozent auf 468,60 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 666.335 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 sank die Aktie um 12,7 Prozent.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 14:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 14:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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