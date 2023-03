Münchner Flughafen: Kein Passagierverkehr am Sonntag und Montag

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Am Flughafen München findet angesichts der angekündigten Warnstreiks am kommenden Sonntag und Montag kein regulärer Passagier- und Frachtverkehr statt. Das teilte die Flughafengesellschaft am Donnerstag mit./rol/DP/stw

