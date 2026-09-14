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Münchner Sicherheitskonferenz bekommt Doppelspitze

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der frühere Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg und die ehemalige OSZE-Generalsekretärin Helga Maria Schmidt werden neue Chefs der Münchner Sicherheitskonferenz (MSC). Der Stiftungsrat habe sich einstimmig dafür entschieden, teilte die MSC in München mit.

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Die beiden künftigen Co-Vorsitzenden sollen die Aufgaben des langjährigen Vorsitzenden Wolfgang Ischinger rechtzeitig vor der 63. Münchner Sicherheitskonferenz im Februar 2027 übernehmen und die Konferenz dann gleichberechtigt leiten, hieß es weiter.

Beide seien ausgewiesene Transatlantiker und hätten in ihren langen Karrieren nicht nur große internationale Organisationen geleitet, sondern auch an vielen bedeutenden Entscheidungen der letzten Jahrzehnte persönlich mitgewirkt. Ischinger sagte, er freue sich darauf, nach fast 20 Jahren an der Spitze der MSC diese weiterhin als aktives Mitglied ihres Stiftungsrats zu unterstützen.

Die Münchner Sicherheitskonferenz gilt als weltweit wichtigstes Expertentreffen zur Sicherheitspolitik. Zahlreiche Staats- und Regierungschefs nehmen regelmäßig daran teil./jr/DP/stw

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