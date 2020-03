Münchner SPD-Oberbürgermeister setzt sich in Stichwahl durch

München (Reuters) - Deutschlands drittgrößte Stadt München wird aller Voraussicht nach auch in den nächsten sechs Jahren von einem SPD-Oberbürgermeister regiert.

Amtsinhaber Dieter Reiter lag in der Stichwahl am Sonntag wie erwartet klar vor Kristina Frank (CSU). Nach Auszählung von knapp zwei Drittel der Stimmen kam Reiter auf 71,4 Prozent, wie das Kreisverwaltungsreferat am Sonntag mitteilte. Das Endergebnis wird für Montag erwartet. Im ersten Wahlgang hatte Reiter die absolute Mehrheit nur knapp verfehlt. Das Amt ist seit 1984 in SPD-Hand. Frank hatte vor zwei Wochen in der bayerischen Landeshauptstadt überraschend den zweiten Platz vor der Kandidatin von Bündnis 90/Die Grünen errungen. Im Stadtrat sind die Grünen allerdings die stärkste Kraft.

Die zweite Runde der bayerischen Kommunalwahlen fand wegen der Coronavirus-Pandemie erstmals als reine Briefwahl statt. Allen Wahlberechtigten wurden die Stimmzettel automatisch zugesandt.