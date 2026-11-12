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Münchner Start-up Agile Robots erhält 500 Millionen Dollar

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MÜNCHEN (dpa-AFX) - Das Münchner Robotik-Unternehmen Agile Robots hat sich in einer neuen Finanzierungsrunde frisches Kapital in Höhe von 500 Millionen US-Dollar (450 Mio. Euro) gesichert. Damit steigt der Gesamtwert des bayerischen Herstellers intelligenter Industriesysteme auf 8,5 Milliarden Dollar. Insgesamt beläuft sich das seit der Unternehmensgründung eingeworbene Gesamtkapital nun auf rund zwei Milliarden Dollar.

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Intelligente Maschinen mit menschlichem Feingefühl

In der Branche gilt Agile Robots als ein weltweit führendes Schwergewicht für körperliche Künstliche Intelligenz - also lernfähige Systeme, die Software und Mechanik direkt miteinander verbinden. Das Portfolio reicht von fahrbaren Transportsystemen und kompletten Fertigungszellen über empfindsame Roboterarme bis hin zu hoch entwickelten Roboterhänden und Greifern, die selbst filigrane Tätigkeiten ausführen können.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt zudem auf menschenähnlichen Robotern auf Beinen oder Rädern. Als technologische Schaltzentrale fungiert eine hauseigene Steuerungsplattform, die auf reale Industriedaten zurückgreift und den Maschinen ermöglicht, autonom im Fabrikalltag zu agieren.

Prominente Investoren aus Japan und den USA

Angeführt wurde die Finanzierungsrunde von der japanischen SoftBank-Gruppe. Zu den weiteren Geldgebern gehören unter anderem der US-Chiphersteller NVIDIA, der Industriekonzern Hitachi mit seiner Beteiligungsgesellschaft sowie die Investmentgesellschaft T. Capital.

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Ausbau der Produktion in Bayern und US-Expansion

Mit dem frischen Geld möchte das Unternehmen seine weltweite Expansion vorantreiben. Geplant sind Investitionen in den Markteintritt in den USA sowie die Weiterentwicklung neuer Industrieanwendungen.

Gleichzeitig stärkt Agile Robots seine heimischen Fertigungskapazitäten. Erst Anfang des Jahres nahm das Unternehmen einen neuen Produktionsstandort in Fürstenfeldbruck bei München in Betrieb, um der stark steigenden Nachfrage zu begegnen. Das dortige Werk ist für die jährliche Fertigung von bis zu 10.000 humanoiden Robotern ausgelegt.

"Körperhafte Künstliche Intelligenz wird die Art und Weise, wie die Welt Dinge herstellt, bewegt und produziert, von Grund auf verändern", erklärte Gründer und Vorstandschef Zhaopeng Chen. Das Ziel des Unternehmens sei es, intelligente Roboter flächendeckend an der Seite von Menschen in Fabriken und Lagerhallen arbeiten zu lassen. "Wir bringen diese Technologie aus dem Labor direkt in die industrielle Serienfertigung", so Chen.

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Vom DLR-Forschungslabor zum Weltkonzern

Agile Robots entstand 2018 als Ausgründung aus dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Oberpfaffenhofen. Gründer Chen forschte dort zuvor und entwickelte unter anderem eine der weltweit feinfühligsten Roboterhände.

Diese Systeme übernehmen Aufgaben in Fabriken und Lagerhallen, die bislang vor allem menschliches Feingefühl und Urteilsvermögen erforderten. Zu den Abnehmern zählen Konzerne aus der Automobilindustrie, der Unterhaltungselektronik, dem Gesundheitswesen sowie der Logistik.

Wachstumskurs durch weltweite Zukäufe

Weltweit sind nach Firmenangaben bereits mehr als 20.000 Automatisierungslösungen im Einsatz. Agile Robots beschäftigt inzwischen über 3.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an mehr als 25 Standorten weltweit, darunter über 2.000 Entwickler. Das Unternehmen hält mehr als 650 Patente.

Durch Zukäufe hat die Gruppe ihre Marktposition in den vergangenen Jahren stufenweise ausgebaut: Zum Portfolio gehören unter anderem der Roboterarm-Hersteller Franka Robotics./chd/DP/jha

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