DAX23.564 +0,5%Est505.739 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8100 +3,5%Nas22.374 +1,2%Bitcoin64.530 -0,8%Euro1,1488 -0,1%Öl103,1 +2,0%Gold5.031 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Commerzbank CBK100 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 BYD A0M4W9 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA SAP 716460 Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 TUI TUAG50 Shell (ex Royal Dutch Shell) A3C99G
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt im Plus -- US-Börsen mit Gewinnen -- Banken-Beben: UniCredit will Commerzbank offiziell -- Rüstung, Siemens Energy, NVIDIA, TUI, Micron, Exxon, Shell, BP & Co. im Fokus
Top News
Kering-Aktie: Luxuskonzern fasst Schmuck-Geschäfte in neuer Einheit zusammen Kering-Aktie: Luxuskonzern fasst Schmuck-Geschäfte in neuer Einheit zusammen
Depot Vergleich - das sind die besten Trading-Plattformen im Test Depot Vergleich - das sind die besten Trading-Plattformen im Test
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Renditechancen in Schwellenländern entdecken - mit ETFs von Amundi einfach und günstig investieren.
Wer­bung

Müntefering ruft zu Unterstützung von Merz auf

17.03.26 05:20 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Der frühere SPD-Chef Franz Müntefering findet für die Amtsführung von Kanzler Friedrich Merz wohlwollende Worte und ruft zu dessen Unterstützung auf. Er finde, dass Merz seine Rolle "recht gut" angenommen habe, sagte Müntefering in der ARD-Sendung "Maischberger". "Man muss ihm helfen dabei", fügte der 86-Jährige hinzu, der wie Merz aus dem Sauerland stammt.

Wer­bung

Auf die Frage, wer dies tun könne, antwortete Müntefering: "Die ganze Regierung, die ganzen Parteien, alle, die Demokratie wollen". Er glaube, dass Merz bereit sei, eine gute demokratische Politik zu machen. "Und wir dürfen nicht alle da rumstehen und hämisch lachen und sagen: "Ach guck mal, das kann er ja gar nicht" und so", mahnte der Ex-Vizekanzler im Kabinett von Angela Merkel (CDU).

An seine eigene Partei appellierte Müntefering, ihre Positionen offensiver zu vertreten. "Man muss auch ein bisschen Stolz haben. Man muss auch wissen, was man kann. Und man muss auch das, was man kann, auch vertreten und nach vorne marschieren. Ich glaube, dass wir zu defensiv sind im Augenblick", befand der einstige SPD-Vorsitzende. Die SPD müsse für ihre Sozialpolitik kämpfen und dürfe das "nicht auf leisen Sohlen" tun. Sozialpolitik bedeute, sich zu kümmern. "Wer könnte das denn, wenn nicht die Sozis?", fügte er hinzu./shy/DP/zb