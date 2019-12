BERLIN (dpa-AFX) - SPD-Chef Rolf Mützenich erwartet breite Zustimmung zum Klimakompromiss von Bund und Ländern. Dieser sieht einen höheren CO2-Preis und einen sozialen Ausgleich für die Bürger vor. Er sei zufrieden, "dass wir im Gegensatz zu den gescheiterten internationalen Verhandlungen in Madrid hier in Deutschland zu einem breiten Konsens gekommen sind", sagte Mützenich am Dienstag vor einer SPD-Fraktionssitzung im Bundestag. Sehr froh sei er, dass die Grünen auf 60 Euro als Einstiegspreis verzichtet hätten.

Bund und Ländern hatten sich geeinigt, dass der CO2-Preis im Verkehr und bei Gebäuden zum 1. Januar 2021 mit 25 Euro pro Tonne startet - zuvor war ein Einstiegspreis von 10 Euro vorgesehen. Dafür soll unter anderem der Strompreis fallen. Mützenich sagte, er erwarte, dass der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat das Ergebnis an diesem Mittwoch beschließe - als Vorlage für die dann erwartete Entscheidung im Bundestag an diesem Donnerstag./bw/DP/jha