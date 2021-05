Mützenich fürchtet "soziale Schieflage" durch höheren CO2-Preis

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich hat sich skeptisch zu Vorschlägen aus der Union und von den Grünen gezeigt, bei einer Überarbeitung des vom Bundesverfassungsgericht monierten Klimaschutzgesetzes den CO2-Preis anzuheben. "Ich will auch alle die warnen, die meinen, mit einem ganz einfachen Instrument, nämlich jetzt einmal den CO2-Preis vielleicht noch einmal... zu erhöhen, nicht noch weiter zu einer sozialen Schieflage hier in Deutschland beizutragen", sagte Mützenich in Berlin.

Man habe "genügend Probleme mit dem Koalitionspartner, und er wäre "ganz interessiert, ob überhaupt die Union noch belastbar an einem solchen Klimaschutzgesetz... mitarbeiten will". Ob sich noch der Koalitionsausschuss mit dem Thema befassen müsse, "das wird die Zeit ergeben", sagte Mützenich.

