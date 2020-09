Mützenich: Jüngste Entscheidungen zur Autoindustrie sind tragfähig

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich hat vor dem am Abend geplanten Autogipfel über die derzeitigen Koalitionsbeschlüsse hinausgehende Forderungen nach einer Kaufprämie für Verbrenner zurückgewiesen. "Wir sind sehr dafür, dass sich der Staat auch an Zukunftsinvestitionen beteiligt", sagte Mützenich vor einer Fraktionssitzung in Berlin. Sicherlich werde man noch einmal den Koalitionsausschuss befassen müssen. "Aber zum jetzigen Zeitpunkt glaube ich, dass die Entscheidungen, die wir dort getroffen haben, tragfähig sind auch für die Herausforderungen, die die Automobilindustrie hat."

Mützenich betonte aber, "dass diese ganz wichtige Industrie mit 800.000 Arbeitsplätzen auch in Deutschland unterstützt werden soll, aber eben auch mit Maßnahmen, die in die Zukunft gerichtet sind". Dabei betonte er einen Beschluss der Fraktionsklausur von vergangener Woche, nach dem die Sozialdemokraten "Unternehmen auch gerade im Bereich der Automobilindustrie auch weiterhin Unterstützung gewähren" wollten.

Die SPD-Fraktion hatte bei der Tagung einen "Zukunftspakt Automobil" gefordert, mit dem vor allem E-Autos einen Schub erhalten sollen, und dazu eine starke Rolle des Staates angemahnt. Dieser Pakt solle sich "der schwierigen Übergänge bewusst" sein, sich aber klar zu alternativen Antrieben bekennen. Der Verbrenner werde die kommenden Jahre noch eine wichtige Rolle spielen, "aber in Zukunft fahren unsere Autos elektrisch", so die Fraktion.

