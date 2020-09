Mützenich kennt keine Verabredung zu Flüchtlingsaufnahme

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich hat die Benennung einer konkreten Zahl für die Aufnahme weiterer Flüchtlinge aus dem Lager Moria abgelehnt und betont, deutsche Hilfspläne müssten "in einen europäischen Kontext" eingebettet werden. Zu Berichten, Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Innenminister Horst Seehofer (CSU) hätten sich auf die Aufnahme von 1.500 Flüchtlingen geeinigt, betonte Mützenich: "Ich kenne diese Zahl überhaupt nicht aus den Gesprächen, die ich bisher geführt habe." Er habe sich deshalb "schon gewundert".

Mützenich hob in diesem Kontext hervor, "dass die Bundesregierung nicht allein aus der Bundeskanzlerin und dem Innenminister besteht". Es gälten "schon gar nicht" deren Verabredungen, sondern nur die, die man innerhalb der Koalition treffe. Die SPD wolle, dass es zu substanziellen Verabredungen nicht nur über die Aufnahme komme, sondern auch über Hilfe in Griechenland vor Ort und einen "europäischen Weg". Er sei "sehr zuversichtlich", dass die Gespräche in den nächsten Stunden eine "klare, belastbare" Zahl nennen und einen "gangbaren Weg" aufzeigen würden.

