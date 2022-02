Mützenich will weiterhin Rechtsrahmen für Corona-Maßnahmen der Länder

BERLIN (dpa-AFX) - SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich hält einen Rechtsrahmen für bestimmte Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus auch nach Lockerungen im März für nötig. Er sei der festen Überzeugung, dass das am 19. März auslaufende Infektionsschutzgesetz "zumindest rechtlich weiter Bestand haben muss", sagte Mützenich am Dienstag vor der Fraktionssitzung in Berlin.

"Wir werden nicht alle Maßnahmen fallen lassen können", sagte er mit Blick auf die Bund-Länder-Runde am Mittwoch. "Ich glaube auch, dass wir uns darauf einstellen müssen, dass es weiterhin Hotspots geben wird, auf die die Länder reagieren müssen." Auch Maskentragen und bestimmte Maßnahmen am Arbeitsplatz seien wohl weiter nötig./fpr/DP/ngu