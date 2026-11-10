Mukka Proteins: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
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Mukka Proteins lud am 07.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS belief sich auf 0,53 INR gegenüber 0,200 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,09 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 108,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,45 Milliarden INR in den Büchern standen.
Redaktion Finanzen.net
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