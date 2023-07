Mukran wird in LNG-Gesetz aufgenommen - auch der Bundesrat stimmt zu

BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem Bundestag hat auch der Bundesrat am Freitag der Änderung des LNG-Beschleunigungsgesetzes zugestimmt. Damit wird der Hafen Mukran auf der Insel Rügen als Standort für ein Flüssiggas-Terminal in das Gesetz aufgenommen. Das Land Mecklenburg-Vorpommern versuchte vergeblich, die Gesetzesänderung durch ein Anrufen des Vermittlungsausschusses aufzuhalten. Es erhielt dafür in der Länderkammer keine Mehrheit.

Landesumweltminister Till Backhaus (SPD) stellte im Bundesrat klar, dass sein Land seinen Beitrag zur sicheren Energieversorgung Deutschlands leiste. "Mecklenburg-Vorpommern produziert heute schon mehr als 100 Prozent mehr Strom als wir im eigenen Land verbrauchen. Wenn das alle Bundesländer umgesetzt hätten, bräuchten wir LNG nicht." Auch sei ein privat betriebenes Flüssiggas-Terminal errichtet worden. Und Rostock sei bereit, ein LNG-Terminal aufzunehmen.

Rügen aber sei ein "äußerst sensibler Raum", sagte Backhaus. Mecklenburg-Vorpommern sei das beliebteste Urlaubsland in Deutschland. Es gelte, massive Einbrüche im Tourismus zu verhindern. Der Umweltminister warf der Bundesregierung vor, durch mangelnde Kommunikation und Transparenz die Auseinandersetzung um das Vorhaben verursacht zu haben. "Die Menschen fühlen sich übergangen, sie fühlen sich nicht mitgenommen, sie fühlen sich in Teilen an alte Zeiten erinnert." Auch müsse die Bundesregierung erst einmal plausibel darlegen, dass das LNG-Terminal überhaupt erforderlich sei./sk/DP/nas