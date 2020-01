Mullen Group zahlt monatliche Dividende aus

Der kanadische Logistik- und Transportkonzern Mullen Group Ltd. (ISIN: CA6252841045, TSX: MTL) zahlt eine monatliche Dividende in Höhe von 0,05 kanadischen Dollar (CAD) je Anteilsschein aus. Die Ausschüttung erhalten die Aktionäre am 18. Februar 2020 (Record date: 31. Januar 2020).

Der Konzern aus Okotoks in der kanadischen Provinz Alberta schüttet auf das Jahr gerechnet 0,60 CAD an die Investoren aus. Beim aktuellen Börsenkurs von 9,41 CAD (Stand: 22. Januar 2019) liegt die derzeitige Dividendenrendite bei 6,38 Prozent.

Mullen Group ist 1964 unter dem Namen Mullen Trucking Ltd. gegründet worden und bietet Transport- und Logistikdienstleistungen für die Öl-und Gasindustrie. Im dritten Quartal des Fiskaljahres 2019 betrug der Umsatz 325,3 Mio. CAD (Vorjahr: 339,7 Mio. CAD), wie am 23. Oktober berichtet wurde. Im Gesamtjahr 2018 erzielte Mullen Group einen Umsatz von 1,26 Mrd. CAD (Vorjahr: 1,14 Mrd. CAD).

Die Aktie des Unternehmens liegt an der Börse von Toronto seit Jahresbeginn 2020 mit 1,51 Prozent im Plus und hat eine Marktkapitalisierung von derzeit 975,92 Mio. CAD (Stand: 22. Januar 2020).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de