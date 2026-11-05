Multi Commodity Exchange of India legte Quartalsergebnis vor
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Multi Commodity Exchange of India ließ sich am 03.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Multi Commodity Exchange of India die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 17,83 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 7,74 INR je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,51 Milliarden INR – ein Plus von 112,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Multi Commodity Exchange of India 4,01 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.
Redaktion Finanzen.net
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