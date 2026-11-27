"Multi Threat Protection"

Die Deutsche Telekom und Rheinmetall entwickeln zusammen eine Aufklärungsplattform für Betreiber kritischer Infrastruktur.

Das Angebot einer "Multi ThreatProtection" (auf deutsch etwa: Schutz vor mehreren Bedrohungen) solle Kunden vor Sabotage, Cyberangriffen, Drohnen und anderen Bedrohungen schützen, teilte die Telekom auf Anfrage mit. Die beiden Unternehmen brächten ihre jeweiligen Kernkompetenzen in die Partnerschaft ein, hieß es. Zuvor hatte die "Wirtschaftswoche" über die geplante Plattform berichtet.

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Laut dem Magazin sollen in der KI-gestützten Plattform auf einer deutschen Cloud-Infrastruktur Satellitenbilder mit einer Vielzahl an Informationen aus kommerziellen Datenquellen zusammenlaufen und zu einem Gesamtlagebild verbunden werden. Dazu würden auch Daten vom Mobilfunk, von Drohnen, Radar und Kameras verwendet.

Vertrieb soll Ende des ersten Quartals beginnen

"Bei unserem gemeinsamen Ansatz mit der Telekom integrieren wir etwa Daten von Mobilfunksensoren, um im selben Lagebild auch Drohnen darzustellen", sagte Rheinmetall-Digitalchef Timo Haas der "Wirtschaftswoche". Man wolle dafür "keine neuen Daten erzeugen, sondern alles zusammenführen, was wir bekommen können".

Eine Vorstufe des neuen Überwachungssystems betreibe Rheinmetall schon jetzt für die Bundeswehr , berichtete das Magazin. Allerdings betreffe "gesamtstaatliche Verteidigung" nicht nur das Militär, so Haas. Es gehe auch "um den Schutz von Gas, Wasser, Strom, Kraftwerken, Hospitälern, Hafenanlagen und Autobahnen". Den kommerziellen Industriezugang werde man Ende des ersten Quartals nächsten Jahres eröffnen, sagte Haas dem Magazin.

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Die Rheinmetall-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 3,42 Prozent auf 791,9 Euro. Die Papiere der Deutschen Telekom legen derweil um 0,11 Prozent zu auf 27,18 Euro.

/tob/DP/mis

DÜSSELDORF/BONN (dpa-AFX)