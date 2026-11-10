MultiPlan A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

10.11.26 06:35 Uhr

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat MultiPlan A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,09 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 268,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 246,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 3,64 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -4,230 USD je Aktie erzielt worden.

MultiPlan A hat am 09.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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