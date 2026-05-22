Multitude hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Multitude hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 21.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Multitude hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,13 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,280 EUR je Aktie gewesen.

Umsatzseitig standen 62,2 Millionen EUR in den Büchern – ein Minus von 5,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Multitude 65,8 Millionen EUR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.net