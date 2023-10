Multitude SE (ex Ferratum-Aktie nach Insidertrade

Insider Depot

Multitude SE (ex Ferratum veröffentlichte jüngst einen Insidertrade.

Am 28.09.2023 wurde bei Multitude SE (ex Ferratum ein Insidertrade durchgeführt. Am 03.10.2023 wurde der Handel mit Multitude SE (ex Ferratum-Anteilen gemeldet. Jokela, Mr Jorma, Vorstand, baute das eigene Depot am 28.09.2023 um Multitude SE (ex Ferratum-Anteile aus. Jokela, Mr Jorma erwarb 1.095 Aktien zu einem Kurs von je 3,39 EUR. Das Papier von Multitude SE (ex Ferratum legte letztlich zu und stieg im FSE-Handel um 1,80 Prozent auf 3,34 EUR.

Die Multitude SE (ex Ferratum-Aktie stand am Tag der offiziellen BaFin-News in der FSE-Sitzung schließlich 1,80 Prozent im Minus bei 3,22 EUR. Multitude SE (ex Ferratum erreicht derzeit eine Marktkapitalisierung von 71,21 Mio. Euro. Die Anzahl der im Streubesitz befindlichen Papiere wird auf 21.577.800 beziffert.

Bereits am 28.09.2023 kam es bei Multitude SE (ex Ferratum-Aktien zu Umschichtungen in der Führungsebene. Einen Zukauf von 547 Papiere für jeweils 3,39 EUR tätigte zu diesem Zeitpunkt Sonstige Führungsperson.

Redaktion finanzen.net