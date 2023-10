Multitude SE (ex Ferratum-Aktie: So reagierte das Papier auf Directors' Dealings

Insidertrade

Multitude SE (ex Ferratum gab kürzlich ein Eigengeschäft einer Führungskraft bekannt.

Am 28.09.2023 wurden bei Multitude SE (ex Ferratum Directors' Dealings erfasst. Der Handel wurde am 03.10.2023 gemeldet. Sein Engagement in Multitude SE (ex Ferratum ausgebaut, hat am 28.09.2023 Mäkelä, Mr Lasse, Sonstige Führungsperson. Das Portfolio erweiterte sich damit um 913 Aktien zu je 3,39 EUR. An diesem Tag stieg die Multitude SE (ex Ferratum-Aktie. In der FSE-Sitzung kletterte das Papier um 1,80 Prozent auf 3,34 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Multitude SE (ex Ferratum am Tag der Kundgebung des Deals durch die BaFin nach unten. In der FSE-Sitzung verlor die Aktie im Endeffekt 1,80 Prozent auf 3,22 EUR. Die Marktkapitalisierung von Multitude SE (ex Ferratum beläuft sich aktuell auf 71,21 Mio. Euro. An der Börse handelbar sind momentan 21.577.800 Papiere.

Bei Multitude SE (ex Ferratum kam es davor am 28.09.2023 zuletzt zu Eigengeschäften von Führungskräften. Für jeweils 3,39 EUR baute Sonstige Führungsperson, Kabele, Mr Kornel, das eigene Depot um 547 Aktien aus.

Redaktion finanzen.net