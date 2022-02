'Mumbai Maersk' nach Havarie wieder auf Fahrt

BREMERHAVEN (dpa-AFX) - Der Containerriese "Mumbai Maersk" ist nach seiner Havarie von deutschen Behörden für seetauglich erklärt worden und fährt bereits wieder. Das knapp 400 Meter lange Schiff machte in der Nacht zu Montag in Göteborg in Schweden fest. "Es gab keine Sicherheitsbedenken", sagte ein Vertreter der Dienststelle Schiffssicherheit auf Anfrage. Der Frachter hatte sich am späten Mittwoch vergangener Woche im flachen Wasser nördlich der Insel Wangerooge festgefahren. Er wurde in der Nacht zu Freitag freigeschleppt und lief dann Bremerhaven an.

Dort sei die "Mumbai Maersk" von den zuständigen deutschen Stellen und einer Klassifizierungsgesellschaft, einer Art Schiffs-TÜV, untersucht worden, sagte der Vertreter. Sie gaben das Schiff wieder zu frei. Der dänischen Reederei sei aber zur Auflage gemacht worden, es bis Mitte Februar von außen von Tauchern untersuchen zu lassen. Dies sei in Bremerhaven nicht möglich gewesen.

Die "Mumbai Maersk" verließ Bremerhaven demnach am frühen Sonntagmorgen. Mit den Ursachen des Unfalls beschäftigen sich die Wasserschutzpolizei und die Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung in Hamburg. Deren Berichte liegen aber noch nicht vor.

