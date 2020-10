Munich Re: Achten im besonderen Maße auf Preise und Bedingungen

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Munich Re will angesichts des pandemiebedingten verschärften Niedrigzinsumfelds und der damit einhergehenden belastenden Profitabilität der Rückversicherer mit einem besonderen Blick auf die Konditionen in die nächsten Verhandlungen zu Vertragserneuerungen gehen. Der Rückversicherer kündigte an, in der anstehenden Erneuerungsrunde risikoadäquate Preise und Bedingungen konsequent in den Vordergrund zu stellen.

"Sich auf Zinserträge oder gar das Ausbleiben statistisch zu erwartender Schäden zu verlassen, ist keine geeignete Grundlage für eine nachhaltige Übernahme großer Risiken", sagte Doris Röpke, die im Vorstand der Munich Re für Europa und Lateinamerika zuständig ist. "Wir achten daher in besonderem Maße auf solides Underwriting sowie angemessene Preise und Bedingungen."

October 19, 2020 04:22 ET (08:22 GMT)

