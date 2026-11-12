Munich Re bezahlt mehr für Katastrophenschäden - Höheres Gewinnziel steht

12.11.26 08:07 Uhr

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Deutlich höhere Schäden durch Naturkatastrophen haben beim weltgrößten Rückversicherer Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft) im Sommer am Gewinn gezehrt. Dennoch blieben die versicherten Großschäden im dritten Quartal mit 646 Millionen Euro niedriger als für diesen Zeitraum im Durchschnitt erwartet, wie der Dax-Konzern (DAX) am Donnerstag in München mitteilte. Ein Jahr zuvor hatte die Munich Re mit 118 Millionen Euro von ungewöhnlich niedrigen Großschäden profitiert. Trotz des Gewinnrückgangs hatte Vorstandschef Christoph Jurecka sein Gewinnziel für 2026 schon Ende Oktober auf 6,6 Milliarden Euro angehoben.

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In den Monaten Juli bis September ging der Überschuss im Jahresvergleich um rund 13 Prozent auf gut 1,7 Milliarden Euro zurück. Neben der Rückversicherungssparte warf auch die Erstversicherungstochter Ergo weniger ab, nachdem sie ein Jahr zuvor von positiven Sondereffekten profitiert hatte./stw/stk