Munich Re bündelt Spezial-Erstversicherung in neuem Vorstandsbereich

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Munich Re will ihr Spezial-Erstversicherungsgeschäft stärken. Wie der DAX-Konzern mitteilte, bündelt er diese Geschäfte in einem neuen Vorstandsressort und erweitert das Führungsgremium. Dafür hat der Aufsichtsrat zum 1. Januar 2023 Michael Kerner in den Vorstand berufen, der bislang das Geschäft von Munich Re Specialty Insurance in Nordamerika verantwortet.

"Der Ausbau weniger volatiler Geschäftsfelder wie Spezial-Erstversicherung wird innerhalb unseres Konzerns immer wichtiger", sagte Vorstandschef Joachim Wenning laut Mitteilung. In dem neuen Ressort mit dem Namen "Global Specialty Insurance" werden verschiedene Erstversicherungssparten, die dem Segment Rückversicherung zugeordnet sind, zusammengefasst. Die Erstversicherungstochter Ergo ist von den Änderungen laut Munich Re nicht betroffen.

Mit der Neuordnung will Munich Re Synergien heben, etwa in der IT-Infrastruktur und im Marketing. Außerdem soll die Wettbewerbsfähigkeit im Bereich Spezial-Erstversicherung verbessert werden. Das Prämienvolumen in dem Geschäft soll bis 2025 auf knapp 10 Milliarden Euro steigen von derzeit rund 7,5 Milliarden Euro.

Teil des neuen Ressorts werden vor allem Einheiten aus dem Bereich Risk Solutions werden wie American Modern Insurance Group (AMIG), HSB, Munich Re Specialty Insurance, Munich Re Syndicate und Aerospace sowie Great Lakes Insurance (GLISE).

December 15, 2022 04:26 ET (09:26 GMT)