Munich Re erhöht Dividende kräftig - Milliarden für Aktienrückkauf

25.02.26 14:16 Uhr
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Rückversicherer Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft) will die Dividende überraschend stark anheben und für eine Milliardensumme weitere Aktien zurückkaufen. Für das abgelaufene Geschäftsjahr sollen die Anteilseigner eine Dividende von 24 Euro je Aktie erhalten, wie der DAX-Konzern überraschend am Mittwoch in München mitteilte. Für 2024 hatten die Munich Re 20 Euro ausgeschüttet; Analysten hatten diesmal im Schnitt etwa 22 Euro erwartet. Zusätzlich will die Munich Re nach der Hauptversammlung im April binnen eines Jahres bis zu 2,25 Milliarden Euro für den Rückkauf eigener Aktien ausgeben.

An der Börse kamen die Neuigkeiten vom Nachmittag gut an: Die Munich-Re-Aktie legte leicht zu und lag zuletzt mit 0,6 Prozent im Plus. Der Dax-Konzern will seine Jahreszahlen an diesem Donnerstag veröffentlichen. Der neue Vorstandschef Christoph Jurecka rechnete zuletzt weiter mit einem Jahresgewinn von rund sechs Milliarden Euro./stw/jha/

