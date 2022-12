Munich Re erwartet 2023 nach neuem Standard rund vier Milliarden Euro Gewinn

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der weltgrößte Rückversicherer Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft) peilt für das kommende Jahr einen Konzerngewinn von rund vier Milliarden Euro an. Die Kennzahl basiert auf dem ab 2023 geltenden neuen Rechnungslegungsstandard IFRS 17 und ist daher nicht mit bisherigen Vorjahreszahlen vergleichbar, wie der Dax-Konzern (DAX 40) überraschend am Mittwochabend in München mitteilte. Den Angaben zufolge wurde auch noch keine durchschnittliche Erwartung von Analysten dazu erhoben. Für 2022 ging der Vorstand nach dem bisher geltenden Rechnungslegungsstandard zuletzt von einem Überschuss von rund 3,3 Milliarden Euro aus, machte das Erreichen aber von mehreren positiven Sondereffekten abhängig./stw/jha/

