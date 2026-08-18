DAX 26.108 -0,1%ESt50 6.476 +0,1%MSCI World 4.971 -0,7%Top 10 Crypto 8,30 +0,1%Nas 26.290 -1,3%Bitcoin 55.499 -0,7%Euro 1,1600 +0,2%Öl 92,0 +1,1%Gold 4.355 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Munich Re erwirbt Cyber-Insurtech-Unternehmen At-Bay in den USA

Werte in diesem Artikel
Aktien
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
518.40 EUR -5.60 EUR -1.07 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Munich Re übernimmt das in den USA ansässige Insurtech-Unternehmen At-Bay zu einem Unternehmenswert von 575 Millionen US-Dollar. At-Bay bietet Cyberversicherungen sowie Services im Bereich der proaktiven Cybersicherheit für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) an, wie der Münchener Rückversicherer mitteilte. Der Abschluss der Transaktion soll im ersten Quartal 2027 vollzogen werden.

Werbung

"At-Bay ist aufgrund seiner Marktposition und einzigartigen Fähigkeiten eine perfekte Ergänzung unseres Spezialversicherungsportfolios und ein wichtiger Baustein unseres künftigen Cyber-Angebots", sagte Munich-Re-Vorstand Mike Kerner, der den Bericht Global Speciality Insurance verantwortet, laut der Mitteilung. Mit der Übernahme erweitere Munich Re die Bandbreite ihrer Expertise im Bereich der Spezialversicherungen.

Der DAX-Konzern erhält der Mitteilung zufolge Zugang zu einem Cyber-Markt, der sich rasch von eigenständigen Versicherungslösungen - die Munich Re bereits anbietet - hin zu integrierten Plattformen für das kontinuierliche Management und die Reduzierung von Risiken entwickelt.

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/sha/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 19, 2026 03:21 ET (07:21 GMT)

Aktuelle Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News

Werbung

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
17.08.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Jefferies & Company Inc.
14.08.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral Goldman Sachs Group Inc.
10.08.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen DZ BANK
10.08.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.08.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral UBS AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.