Munich Re erzielt Preisanstieg in der Januar-Erneuerung

MÜNCHEN (Dow Jones)--Die Munich Re hat bei der Vertragserneuerungsrunde zum 1. Januar einen Preis- und Volumenanstieg erzielt. Das gezeichnete Geschäftsvolumen stieg um 4,4 Prozent auf 10,6 Milliarden Euro. Für das Portfolio des Rückversicherers stieg das Preisniveau um 1,2 Prozent.

Die Preise haben sich in den verschiedenen Märkten abhängig von dem jeweiligen Schadensaufkommen sehr unterschiedlich entwickelt. In Regionen und Sparten mit hohen Schäden wie in der Karibik oder in der Luft- und Raumfahrt stiegen die Preise teils deutlich, in Europa und Asien außerhalb Japans blieben sie weitgehend stabil. In den USA hat der Konzern Geschäft aufgegeben, das nicht den Preiserwartungen entsprach.

Zu Jahresbeginn stand bei Munich Re rund die Hälfte des Schaden-Unfall-Rückversicherungsgeschäfts zur Erneuerung an.

Der Konzern rechnet mit einer Verbesserung des Marktumfelds bei den Erneuerungsrunden im April und Juli. Dann stehen nämlich Verträge aus Regionen zur Erneuerung an, die von hohen Schäden geprägt waren, wie zum Beispiel Japan mit zwei verheerenden Taifunen im vergangenen Jahr.

Auch Konkurrent Swiss Re hatte in seiner Berichterstattung von einer "positiven Preisdynamik" in der Erneuerung gesprochen. Die Preise sind ein Dauerthema in der Branche. Sie waren in den vergangenen Jahren wegen des Überangebots an Kapital stark unter Druck.

February 28, 2020 01:47 ET (06:47 GMT)

