DAX25.176 +0,8%Est506.173 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5500 -2,0%Nas23.152 +1,3%Bitcoin57.870 +0,6%Euro1,1818 ±0,0%Öl70,93 -0,1%Gold5.196 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 PayPal A14R7U Bayer BAY001 Microsoft 870747 Nordex A0D655 Infineon 623100 Amazon 906866 Lufthansa 823212 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Zahlenhammer von NVIDIA: Asiens Börsen uneinheitlich -- NVIDIA mit Rekordzahlen -- HENSOLDT: Auftragsrekord -- Gerresheimer: BaFin weitet Prüfung aus -- Salesforce, NEL, Cavendish im Fokus
Top News
Gerresheimer-Aktie bricht ein: BaFin weitet Prüfung aus - neue Bilanzierungsfragen im Fokus Gerresheimer-Aktie bricht ein: BaFin weitet Prüfung aus - neue Bilanzierungsfragen im Fokus
freenet-Aktie knickt ein: Dividende trotz verfehlter Jahresziele erhöht freenet-Aktie knickt ein: Dividende trotz verfehlter Jahresziele erhöht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Munich Re erzielt Rekordgewinn und bestätigt Ausblick

26.02.26 07:33 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
551,60 EUR -5,40 EUR -0,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Die Munich Re hat ihr eigenes Gewinnziel im vergangenen Jahr trotz eines leicht schwächeren Schlussquartals übertroffen. Der DAX-Konzern bestätigte seinen bereits im Dezember veröffentlichten Ausblick für 2026.

Wer­bung

Die Munich Re hatte am Vortag bereits eine Erhöhung der Dividende auf 24 Euro für 2025 von 20 Euro im Vorjahr sowie neue Aktienrückkäufe über bis zu 2,25 Milliarden Euro angekündigt.

Der Gewinn stieg 2025 bei einem stabilen Versicherungsumsatz auf 6,1 Milliarden Euro von 5,7 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten der Munich Re im Konsens von Visible Alpha 6,2 Milliarden Euro zugetraut. Im vierten Quartal sank das Ergebnis um 12 Prozent auf 945 Millionen Euro.

Für das laufende Jahr plant die Munich Re weiterhin mit einem Gewinn von rund 6,3 Milliarden Euro. Der Versicherungsumsatz soll 64 Milliarden Euro erreichen, die Kapitalanlagerendite mehr als 3,5 Prozent.

Wer­bung

Die Schaden-Kosten-Quote in der Schaden-Rückversicherung soll bei etwa 80 Prozent liegen. In der Spezialversicherung GSI werden rund 90 Prozent angepeilt.

Die Munich Re hatte den Ausblick für 2026 bereits bei ihrem Kapitalmarkttag genannt, auf dem sie ihre Strategie bis 2030 vorstellte. Kern der Strategie ist eine breitere Aufstellung, um den Konzern weniger abhängig von der Schwankungsanfälligen Schaden-Rückversicherung zu machen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

February 26, 2026 01:33 ET (06:33 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

DatumRatingAnalyst
25.02.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft HoldJefferies & Company Inc.
19.02.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft KaufenDZ BANK
30.01.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightBarclays Capital
26.01.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft NeutralUBS AG
21.01.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
19.02.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft KaufenDZ BANK
30.01.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightBarclays Capital
19.01.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.01.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.01.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
25.02.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft HoldJefferies & Company Inc.
26.01.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft NeutralUBS AG
21.01.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft NeutralGoldman Sachs Group Inc.
13.01.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft HoldJefferies & Company Inc.
05.01.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
21.10.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group
28.09.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group
10.08.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group
11.05.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group
24.01.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen