DAX24.350 +0,1%Est505.895 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,29 -0,5%Nas26.274 +0,1%Bitcoin68.970 -0,6%Euro1,1749 -0,3%Öl106,4 +1,7%Gold4.695 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Intel 855681 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Lufthansa 823212 SAP 716460 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Plug Power A1JA81 Allianz 840400 BASF BASF11 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX in Rot erwartet -- Asiens Börsen uneins -- Warnstreiks bei Deutscher Telekom -- Plug Power mit durchwachsenen Zahlen -- Bayer, Munich Re, Siemens Energy, Novo Nordisk, Lufthansa im Fokus
Top News
Webinar: Strom als Megatrend - so investierst du in das zweite Zeitalter der Elektrifizierung Webinar: Strom als Megatrend - so investierst du in das zweite Zeitalter der Elektrifizierung
Deutsche Telekom-Aktie gibt ab: Warnstreiks angekündigt - S&P hebt Langfristrating an Deutsche Telekom-Aktie gibt ab: Warnstreiks angekündigt - S&P hebt Langfristrating an
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Munich Re mit kräftigem Gewinnanstieg - Ausblick bestätigt

12.05.26 07:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
480,00 EUR -20,40 EUR -4,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Munich Re hat im ersten Quartal von einem vergleichsweise geringen Großschadensaufkommen und einem guten Ergebnis in der Kapitalanlage profitiert. Der Gewinn legte deutlich zu. Den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigte der DAX-Konzern.

Der Gewinn stieg um 57 Prozent auf 1,71 Milliarden Euro. Analysten hatten in einem vom Unternehmen selbst veröffentlichten Konsens 1,73 Milliarden prognostiziert. Im Vorjahreszeitraum hatten die Waldbrände in und um Los Angeles mit rund 0,8 Milliarden Euro ins Kontor geschlagen.

Der Versicherungsumsatz sank wegen negativer Währungseffekte um 5 Prozent auf gut 15 Milliarden Euro.

In der Rückversicherung legte der Gewinn um 72 Prozent auf 1,48 Milliarden Euro zu, in der Schaden-Rückversicherung um 145 Prozent auf 841 Millionen Euro. Das war einem insgesamt geringen Aufkommen an Großschäden zu verdanken. Die Schaden-Kosten-Quote verbesserte sich auf 66,8 Prozent von 83,9 Prozent. Analysten hatten mit 74,6 Prozent gerechnet. Die Quote setzt Aufwand und Ertrag im Versicherungsgeschäft ins Verhältnis. Unter 100 arbeitet eine Versicherung profitabel.

Die Schäden aus dem Iran-Krieg bezifferte die Munich Re auf 90 Millionen Euro, wobei 30 Millionen auf die Schaden-Rückversicherung und 60 Millionen auf Global Specialty Insurance entfielen.

Das Kapitalanlageergebnis kletterte auf 1,68 von 1,32 Milliarden Euro.

Für das laufende Jahr plant die Munich Re weiterhin mit einem Gewinnanstieg auf 6,3 Milliarden Euro von 6,1 Milliarden im Vorjahr. Der Umsatz wird bei 64 Milliarden Euro nach gut 60 Milliarden gesehen. Die Kapitalanlagerendite soll mehr als 3,5 Prozent erreichen.

Die Schaden-Kosten-Quote in der Schaden-Rückversicherung soll bei etwa 80 Prozent nach 73,5 Prozent im Vorjahr liegen. In der Spezialversicherung GSI werden rund 90 Prozent angepeilt.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/brb

(END) Dow Jones Newswires

May 12, 2026 01:35 ET (05:35 GMT)

Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

DatumMeistgelesen

Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

DatumRatingAnalyst
16.04.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.04.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector PerformRBC Capital Markets
15.04.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightBarclays Capital
07.04.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.03.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
16.04.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.04.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightBarclays Capital
23.03.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightBarclays Capital
27.02.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft KaufenDZ BANK
26.02.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
16.04.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector PerformRBC Capital Markets
07.04.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.03.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector PerformRBC Capital Markets
09.03.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector PerformRBC Capital Markets
04.03.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
21.10.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group
28.09.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group
10.08.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group
11.05.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group
24.01.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen